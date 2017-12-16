16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفير أمريكا باليمن: مقتل صالح صدم المجتمع الدولي.. وأثبت مدى وحشية الحوثيين ورفضهم للاختلاف

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، خلال حديث تلفزيوني، أمس الجمعة، إن مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد الميليشيات الحوثية شكل صدمة كبيرة للولايات المتحدة الأميركية وللمجتمع الدولي، وأثبت للجميع مدى وحشية جماعة الحوثيين وعدم إيمانها بالحلول السياسية ورفضها للاختلاف الذي ترجمته في قتل حليفها السابق في أول خلاف بينهما.

وأشار تولر إلى أن الميليشيات تحمل مشروعا خارجيا يهدف لتدمير مقومات الدولة بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، لافتا إلى أن بلاده كما المجتمع الدولي يراقبون بقلق شديد ممارسات الميليشيات المروعة بحق أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكل من يخالفها.

وحث تولر القبائل اليمنية على الاضطلاع بدورها لمواجهة تطرف الميليشيات، مشيرا إلى وجود تيار داخل الميليشيات ذاتها يتميز بالاعتدال ولا يوافق على كل ممارساتها، وهو ما يبرر وفق تولر عدم إدراج الميليشيات الحوثية على قائمة الإرهاب، إذ لا يزال المجتمع الدولي يعول على الجناح المعتدل للعودة إلى جادة الصواب والانخراط في مفاوضات.

وكان الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، قد قتل في 4 ديسمبر بكمين أثناء توجهه إلى مسقط رأسه بمديرية سنحان جنوب صنعاء.

وأفادت مصادر يمنية بأن صالح قتل في سيارته مع عدد من مرافقيه، برصاص قناصة في الرأس وليس في تفجير.

واتهمت مصادر بحزب المؤتمر الشعبي الحوثيين بإعدام صالح والتمثيل بجثته.

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