16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تنفيذا للأمر الملكي.. وزير التعليم يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع المدارس والجامعات غدًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وجه بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم في جميع المدارس والجامعات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دعا لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين المقبل، تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

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