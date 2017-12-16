16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الفتح يقتنص نقطة من السكري

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – عبدالعزيز المقاطي : ــ

 أنتهت مباراة فريقي التعاون والفتح بالتعادل السلبي وذلك في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة بالقصيم ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفرط فريق التعاون في كسب نقاط المباراة بعد إهداره العديد من الفرص طوال مجريات اللقاء والتي لم تستثمر من قبل اللاعبين، وسط بسالة دفاع الفتح للذود عن مرماه ووقوف حارس الفريق سدا منيعا للمحافظة على شباكه نظيفة، وطغت الفردية والاستعجال على لاعبي الفريقين ليستمر اللعب سجالا بينهما  مع أفضلية لسكري القصيم، ليحافظ التعاون على ترتيبه الثامن ب17 نقطة، والفتح بالمركز التاسع بنفس الرصيد النقطي.

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