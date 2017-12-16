16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المدير السعودي المستورد

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

المملكة العربية السعودية اعتمدت منذ تأسيسها على استقطاب الأيدي العاملة الأجنبية في كافة القطاعات وذلك للحاجة الماسة لهم في إنشاء قواعد للعمل المؤسساتي وتدريب وتعليم المواطن السعودي وكان الاستقطاب للوافدين يُركّز على الجنسيات العربية أولاً ثم الأجنبية.

لا شك أن لكل جنسية معرفتها وتطورها لو نظرنا لأصحاب الجنسيات العربية صحيح أنهم نقلوا لنا الكتابة والقراءة وبعض التنظيم وهذا يشكرون عليه لكن في نفس الوقت نقلوا لنا البيروقراطية والعنجهية والتفرقة والتعقيد الموجود في دولهم وهذا بلاء اتضح لنا الآن فقد استنسخوا انظمتهم العقيمة والمتخلفة التي تعاني منها بلدانهم الآن ونحنُ معهم ولولا وعي القيادة السياسية لدينا في محاولة الاستقلال عن هذا التخلف لما أخذت المملكة العربية السعودية مكانتها السياسية والاقتصادية القوية ومع هذا لازلت وطأة الأنظمة المتخلفة تعيق المزيد من التقدم والازدهار .

أما الجنسيات الأجنبية الغربية وبعض الشرق آسيوية هؤلاء نقلوا لنا العلم والابتكار وسرعة الإنجاز وهذا نراه واضحاً في بعض شركات القطاع الخاص التي أصبحت شركات رائدة عالمياً بفضل الله ثم الموظف الأجنبي الغربي والشرق آسيوي جنباً إلى جنب السعودي الذي تلقى التدريب والتعليم والتطوير منهم وقد وصل لمستوى لا يقل عنهم.

إذاً المواطن السعودي هو خريج لكافة الجنسيات العاملة في الدولة منذ نشأتها وحتى الآن وأغلب المدراء القدماء والكثير من الحاليين نجده اما مدير بنكهة مصرية أو مدير بنكهة أردنية أو لبنانية … إلخ وأيضاً نجد مدراء بنكهة هندية وشرق آسيوية بالإضافة للمدير ذو النكهة الأمريكية.

حالياً نحنُ نرى معاناة الموظف السعودي من مديره الأجنبي خصوصاً في القطاع الخاص لسبب أو لآخر وطبعاً مايزيد سطوة الأجانب لأنهم الأغلبية في القطاع الخاص فحسب الإحصائيات مقابل كل موظف سعودي عشرة أجانب وهذا عدد هائل يجعل من السعودي غريب في بلده.

لكن ماذا عن من يعانون من المدير السعودي ؟

غالباً نغفل عن هذا المدير ونعتبره مصدر فخر واعتزاز بينما هو مدير سعودي بنكهة أجنبية فإذا كان  متدرب على يد الجنسيات العربية سوف نجده يطبق نفس التعقيدات من بيروقراطية ومعاملة فرق تسد والمحسوبيات إذاً لم نستفيد من المدير السعودي هنا فهو كالأجنبي بل قد يكون أسوأ.

العلاج لهذا المسار الخاطئ هو محاربته وتعريته وإظهار أخطائه فهو عنوان للفساد وإن كان يُظهر غير ذلك.

العلاج هو نهج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وعزمه على محاربة الفساد قولاً وفعلاً وبهذا نحنُ متفائلين بالمستقبل .

يجب على كل مسؤول وصاحب شركة أن يقتدي بهذا النهج إذا كان يريد النجاح وأن يكون له موقع في المستقبل .

إذاً يجب أن يكون شعار موظفي القطاع الخاص الآن هو : توطين المدير السعودي وجعله ينطلق من حُب ومصلحة الوطن أولاً وأخيراً .

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تعليق واحد

  1. عبدالله بوصقير - خبير موارد بشريه بتاريخ

    مانواجهه هو الحد الفاصل بين الاداره والقيادة فنحن في حاجه الى القاده من مختلف الجنسيات بلا شك وليس المدراء الذين يتسمون بخط القطار كل على اتجاهه ومرئياته بغض النظر عن جنسيته
    سلمت أيها الرائع والى الافق

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