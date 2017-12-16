إمام جامع بن يماني يجمع سكان الورود

(أنحاء) – جدة – عثمان الشيخي : ــ
قدم سكان حي الورود بجدة شكرهم وتقديرهم للشيخ سعيد الخطيب إمام جامع بن يماني الذي ساهم وعدد من أبناء الحي في جمع جيران الجامع في أول اجتماع تعارفي شهد حضور أكثر من 50 شخص إلى جانب عمدة الحي بني مالك والورود الشيخ عوض المالكي وحضور الشيخ الدكتور عبدالله غيلان إمام وخطيب جامع النخيل بحي الورود 3، وأشادوا بخطوته المباركة في تأسيس قروب عبر الواتساب باسم جيران الحي يختص ببرامج ومناسبات الحي ومتطلباته ويساهم في التقارب وتعارف الجيران وتقوية علاقة الود والتواصل فيما بينهم وبين أسرهم والعائلات في الحي الجديد الذي جمعهم في أوقات متقاربة.
وبارك الشيخ الدكتور عبدالله غيلان أول اجتماع للحضور وأشاد ببادرة الشيخ سعيد الخطيب في جمع جيران الحي ليتعارفوا فيما بينهم كما أمرنا الله تعالى في الجوار وأوصانا الرسول الكريم صل الله عليه وسلم.
وامتدح الشيخ عوض المالكي عمدة الحي الخطوة المباركة واعتبرها إيجابية بكل ما تحمل الكلمة من معنى كونها ستساهم في تعارف السكان من خلال اجتماعاتهم الدورية وستنعكس ايجابيات ذلك على الأسر والأبناء في الحي، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي بالرغم من إيجابياتها إلا أن لها سلبيات ومنها التباعد والفرقة بين الأقارب والأصدقاء لاعتمادهم في تواصلهم على تلك الوسائل.