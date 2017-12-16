16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رغم الغيابات .. الاتحاد يتغلب على الباطن

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – بدر سابق : ــ

استطاع فريق الاتحاد تحقيق فوزه الثالث على التوالي والمحافظة على مركزه الخامس بالدوري السعودي للمحترفين بعد تغلبه على نظيره نادي الباطن بالجولة الرابعة عشر على ارض ملعب نادي الباطن.

بدأت المباراة بمحاولات من كلا الفريقين لم يُكتب لاحدهما النجاح حتى جائت كرة زاوية لمصلحة فريق الباطن في تمام د٢١ استغلها اللاعب لويس باولو ليضعها برأسه معلناً هدف فريقه الاول.

بعد ذلك تمكن لاعبي الاتحاد من السيطرة وسط الميدان وبالتالي الضغط على مرمى فريق الباطن حتى جائت الدقيقه ٣٠ و جاء الموسيقار ڤيلانويفا بصناعة كرة جميلة لتصل لاحمد العكايشي الذي سددها يمين حارس الباطن معلناً تعادل فريق الاتحاد.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة ٥٦ تحصل الباطن على ركلة جزاء تقدم لها اللاعب تراباي اديسون ولكن استطاع حارس الاتحاد فواز القرني من التصدي لها.

وتقاسم بعد ذلك الفريقين الهجمات دون تسجيل حتى الدقيقة ٨٤ من عمر المباراة ليعود الموسيقار فيلانويفا و يصنع كرة اخرى ساحرة لكن هذه المرة لزميله عبدالعزيز العرياني الذي وضعها يسار حارس مرمى الباطن معلناً تقدم فريقة.

بعد ذلك حاول فريق الباطن ادراك التعادل دون جدوى حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الاتحاد.

وبذلك يتمسك الاتحاد بالمركز الخامس برصيد ٢٢ نقطة ويحقق فوزه الثالث على التوالي رغم ظروف غياب رباعي خط الدفاع بالكامل بالاضافه الى غياب نجمه ونجم المنتخب السعودي فهد المولد.

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