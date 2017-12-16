16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سعوديون يحتفلون بزواج زميلهم البنجلاديشي على الطريقة السعودية

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

احتفل عدد من المواطنين بزواج زميلهم بالعمل من الجنسية البنجلاديشية على الطريقة السعودية، وقدموا له مبلغًا من المال بهذه المناسبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر العريس وهو سعيد للفتة الطيبة من زملائه في المدرسة التي يعمل بها في خميس مشيط، والذين حرصوا على الاحتفاء به ومشاركته فرحته، كأخ لهم.

وتبرع مدير المدرسة التي يعمل بها العريس بتكاليف الاستراحة التي أقيم بها حفل الزواج بالإضافة لتكلفة العشاء للضيوف.

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