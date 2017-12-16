16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بدءا من أول يناير.. بيع الأراضي يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على “تويتر”،اليوم السبت، أن نشاط بيع الأراضي سيخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءً من 1 يناير 2018م.

وأوضح الحساب: ” عند قيام منشأة خاضعة للضريبة ببيع قطعة أرض، يخضع البيع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءً من 1 يناير 2018م.”.

يذكر أن الدليل الإرشادي لضريبة القيمة المضافة في العقارات، كان قد بين أن الضريبة تطبق على بيع جميع أنواع العقارات بما فيها بيع المنازل والشقق السكنية والعقار التجاري ونقل ملكية الأرض الفضاء أو غير المبنية، إضافة إلى بيع العقارات التي لم يستكمل بناؤها.

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