16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تغريدة عبر حساب فندق شهير بالخبر تثير جدلاً واسعاً.. والفندق يعتذر

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اعتذر فندق شهير في محافظة الخبر عن تغريدة نشرها عبر الحساب الرسمي له على “تويتر” تضمنت مقولة إنجليزية مترجمة عن الخمر، وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفندق قد كتب في حسابه اليوم (السبت) تغريدة دعائية جاء فيها: “الجبن والخمر والأصدقاء؛ أشياء تتحسن كلما كانت أقدم.. انضموا إلينا”، لتثير التغريدة موجة من الجدل وسط مطالبات بالتحقيق في الأمر.

وبعد الهجوم الذي تعرض، بادر الفندق له بحذف التغريدة وتقديم اعتذار عنها، مبرراً أن التغريدة تم إرسالها عن طريق الخطأ من الشركة المتعاقدة، ومن قبل موظف لا يجيد العربية قام بنقل البيانات من إحدى فروعه في خارج المملكة وقد تم حذفها عند تدارك الأمر.

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