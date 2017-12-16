16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة النقل” تنفذ حملة تفتيشية على سائقي “تطبيقات الأجرة” في الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفذت هيئة النقل العام حملة تفتيشية على ممارسي نشاط توجيه مركبات الأجرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية في عدد من أحياء مدينة الرياض، ونتج عنها ضبط العديد من المخالفات التي ستعلن قريباً.

وأوضحت الهيئة أن فريقا متخصصاً في مراقبة الخدمة نفذ الحملة التفتيشية؛ لمعرفة مدى التزام السائقين بالضوابط المنظمة لهذا النشاط.

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