17 ديسمبر 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جزيرة يابانية يسكنها راهب وحيد.. ويحظر دخولها على النساء

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(أنحاء) – وكالات :-

على الرغم من إدراجها ضمن قائمة المواقع الأثرية التابعة لمنظمة «اليونيسكو»، وحلم جميع الناس، رجالاً ونساءً بزيارتها، إلا أنه يُحظر على النساء زيارة أحد المواقع، وهي جزيرة «أوكينوشيما» اليابانية المقدسة.

وتعد الجزيرة التي يسكنها راهب وحيد محظورة على النساء بحسب ديانة الشنتو اليابانية، إذ يسمح لـ100 رجل فقط بزيارة الجزيرة ليوم واحد فقط، ويُشترط عليهم لدخولها الخضوع لطقس وضوء يضمن الطهارة بحسب ديانة الشنتو.

ولا يُسمح لأحد بالحديث عما قد رآه أو سمعه في الجزيرة، كما يُمنع أخذ أي شيء من الجزيرة إلى خارجها، حتى وإن كان مجرد حفنة من الأعشاب.

وسبب حظر النساء من دخول الجزيرة مجهول، لكن يعتقد البعض أن السبب يعود إلى عدم طهارة دماء الحيض ما يؤثر على قدسية المكان، أو إلى الخوف عليهن من خطورة البحار المحيطة بالجزيرة.

يذكر أن اليابان أوفدت منذ ثلاث سنوات بعثات كشفية إلى الجزيرة، حيث توصل الباحثون إلى نحو 100 ألف قطعة أثرية، وتم إعلان نحو 80 ألف قطعة منها ككنوز وطنية.

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