17 ديسمبر 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تحيل منشآت وأفرادًا إلى النيابة العامة لممارستهم الاستقدام دون ترخيص

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 4 منشآت وأفرادًا إلى النيابة العامة وذلك بعد أن مارسوا أعمال الاستقدام من الخارج دون ترخيص نظامي.

وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل إنه تم إحالة تلك المنشآت والأفراد وهم في منطقة الجوف إلى فرع النيابة العامة هناك، لممارستهم أعمال الاستقدام دون الحصول على ترخيص يخول لهم ذلك.

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