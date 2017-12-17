17 ديسمبر 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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منظمات إغاثية تخلي موظفيها من صنعاء.. و”التحالف” يحمل الميليشيات مسؤولية سلامتهم

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، أمس (السبت)، أن عدداً من المنظمات الإنسانية والإغاثية بدأت في إخلاء موظفيها من العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح أن المنظمات طلبت إخلاء موظفيها بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، والأعمال الإجرامية التي تمارسها الميليشيات الحوثية.

وأكدت قيادة التحالف أنها ناشدت المنظمات الإغاثية بعدم مغادرة صنعاء، مشددة على أن الميليشيات توفير الحماية للمنظمات وموظفيها حسب القانون الدولي، ولافتة إلى أن ما يمارسه أفراد الميليشيات من تهديد لسلامة موظفي المنظمات الإغاثية يعد خرقاً للقانون الدولي.

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