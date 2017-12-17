17 ديسمبر 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مطار الملك خالد يتيح خدمة صف السيارات على مدار 24 ساعة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت شركة مطارات الرياض، أمس السبت، عن إطلاق خدمة جديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقالت الشركة إن بإمكان جميع المسافرين الاستفادة من خدمة صف السيارات على مدار 24 ساعة، مؤكدة أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة في جميع صالات المطار.

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