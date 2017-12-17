17 ديسمبر 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدير جامعة الإمام يتعرض لمحاولة اعتداء بعد خروجه من صلاة الفجر.. والأمن يحقق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعرّض الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لمحاولة اعتداء من قِبل مجهول فجر أمس (السبت)، بعدما حاول ضربه بقطعة حديدية، قبل أن يتدخل أحد المارة وينقذه.

وقالت مصادر إن مدير جامعة الإمام فوجئ خلال خروجه من صلاة الفجر بأحد الأشخاص وهو يترصده محاولاً ضربه بقطعة حديدية، لافتةً إلى أن أحد جيران مدير الجامعة تلقى الضربة بدلاً منه على يده؛ لينقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

ومن جانبه بيّن المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أحمد ركبان أن الجهات الأمنية تُحقق في واقعة الاعتداء على الدكتور “أبا الخيل”، مشيراً إلى أن محاولة الاعتداء لم تمنعه من حضور فعاليات إحدى الندوات مساء أمس.

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