أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مدير جامعة الإمام يتعرض لمحاولة اعتداء بعد خروجه من صلاة الفجر.. والأمن يحقق
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