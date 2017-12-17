17 ديسمبر 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لصوص يستولون على سيارة بعد صدم قائدها وتهديده في طريق عام بالرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر قيام لصوص بصدم سيارة، يقودها سائق، وعندما توقف ونزل منها لمعرفة ما حدث، فوجئ بهم يهددونه بالسلاح واستولوا على السيارة وهربوا بها.

وأظهر المقطع الذي سجله قائد سيارة، كان خلف السيارة المسروقة، بمدينة الرياض وتحديداً بحي الروضة، كيف قام اللصوص بصدم السيارة المسروقة، ثم تهديد سائقها بالسلاح وأجبروه على ترك السيارة ومن ثم قيادتها من قبل أحدهم والهرب بها.

وأثار المقطع غضب متداوليه، نظرا للجرأة التي أبداها اللصوص في تنفيذ السرقة، في الطريق العام، دونما خوف من أحد، حيث علق المتابعون بضرورة الحزم لردع هذا الإجرام، وأنه يجب محاسبة المفسدين جراء ما اقترفته أيديهم.

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