أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | لصوص يستولون على سيارة بعد صدم قائدها وتهديده في طريق عام بالرياض
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