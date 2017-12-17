17 ديسمبر 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ولي العهد يتصدر غلاف مجلة فرنسية وصفته بـ”الأمير الذي غيّر كل شيء”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت مجلة فرنسية صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على غلافها الرئيسي؛ حيث أشارت إلى أنه غيّر كل شيء .

وتصدرت صورة ولي العهد غلاف مجلة “لي بوينت” الفرنسية في أحدث أعدادها الصادرة، وكتب على الصورة عبارة: “الأمير الذي غير كل شيء”.

في السياق ذاته، وثق منصور الرقيبة، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عرض غلاف المجلة عبر شاشات الإعلانات في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلق الرقيبة عليها بالقول: “ارفع رأسك أنت سعودي، وجميع الأنظار حاليا تتوجه إليك”.

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