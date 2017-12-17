ولي العهد يتصدر غلاف مجلة فرنسية وصفته بـ”الأمير الذي غيّر كل شيء”

(أنحاء) – متابعات :-
نشرت مجلة فرنسية صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على غلافها الرئيسي؛ حيث أشارت إلى أنه غيّر كل شيء .
وتصدرت صورة ولي العهد غلاف مجلة “لي بوينت” الفرنسية في أحدث أعدادها الصادرة، وكتب على الصورة عبارة: “الأمير الذي غير كل شيء”.
في السياق ذاته، وثق منصور الرقيبة، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عرض غلاف المجلة عبر شاشات الإعلانات في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلق الرقيبة عليها بالقول: “ارفع رأسك أنت سعودي، وجميع الأنظار حاليا تتوجه إليك”.
Islam, Moyen-Orient, Jérusalem… Le prince qui peut tout changer.
Enquête dans #LePoint https://t.co/yxnqrmncQ0 #ArabieSaoudite @arminarefi pic.twitter.com/Bmir4NQDo4
— Le Point (@LePoint) December 13, 2017
في مطار شارل ديغول في #باريس
صور ولي العهد #محمد_بن_سلمان في أنحاء المطار
كتب عليها (ترجمة): الامير الذي غير كل شيء في الشرق الأوسط 🇸🇦.
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أرفع رأسك أنت سعودي وجميع الأنظار حاليا تتوجه إليك . pic.twitter.com/AR6HKZbAhS
— منصور الرقيبة (@M_ALROKIBH) December 16, 2017