ولي العهد يتصدر غلاف مجلة فرنسية وصفته بـ”الأمير الذي غيّر كل شيء”

في مطار شارل ديغول في #باريس

صور ولي العهد #محمد_بن_سلمان في أنحاء المطار

كتب عليها (ترجمة): الامير الذي غير كل شيء في الشرق الأوسط 🇸🇦.

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أرفع رأسك أنت سعودي وجميع الأنظار حاليا تتوجه إليك . pic.twitter.com/AR6HKZbAhS

— منصور الرقيبة (@M_ALROKIBH) December 16, 2017