“المرور” معلقًا على فيديو “إخفاء ساهر قرب حاوية قمامة” بالرياض: لا يهم إذا التزمت بالسرعة

بتاريخ ديسمبر 20, 2017

(أنحاء) – متابعات :- أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المجوهرات و”المشغولات الذهبية” مشمولة بضريبة القيمة المضافة، بنسبة