“المرور” معلقًا على فيديو “إخفاء ساهر قرب حاوية قمامة” بالرياض: لا يهم إذا التزمت بالسرعة

(أنحاء) – متابعات :-
علقت الإدارة العامة للمرور، على الفيديو المتداول الذي يُوثق وجود جهاز الرصد الآلي “ساهر” بالقرب من حاوية قمامة، حيث زعم مصور المقطع عدم وجود لوحات إرشادية بالسرعة المحددة في أحد الطرق شرق الرياض.
وأصدرت إدارة المرور، أمس الاثنين، بيانا أوضحت من خلاله أن موقع جهاز الرصد لا يعني شيئا ما دام أن قائد المركبة ملتزم بسرعة الطريق المحددة، وهذا هو الأصل، مبينة أنه بتفقد الموقع الظاهر في المقطع، وحسب الصور المرفقة تبين وجود عدد من اللوحات التي تحدد السرعة على ذلك الشارع بـ 80 كلم في الساعة بكل وضوح.
كما أشارت إلى أنه سيتم تركيب قريبا أجهزة متحركة محمولة في دوريات المرور السرية والرسمية، لضبط مخالفة السرعة، مؤكدة أن هذا معلن للجميع كإحدى أدوات الرقابة المرورية لتطبيق النظام، والهادفة إلى تقليل أعداد الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إصابات ووفيات.
سبحان الله وبحمده