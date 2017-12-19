19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 1 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العين الإماراتي يرفض انتقال اللاعب “عموري” إلى الهلال

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن نادي العين الإماراتي لكرة القدم، رفض العرض المقدم من نادي الهلال لانتقال لاعب الوسط عمر عبد الرحمن “عموري”.

ووصل إلى إدارة الهلال خطاب رفض إدارة العين للعرض، وذلك لرغبته في تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة، فضلا عن وصول عروض للاعب من أندية أوروبية يرغب في الاحتراف بها.

وأفادت مصادر بأن إدارة الهلال تواصل مساعيها لكسب خدمات اللاعب وذلك عن طريق أحد أعضاء شرف النادي، بعد إصرار الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز على ضمه.

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