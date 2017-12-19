19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 1 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي على منزل الفنان عبدالله السدحان بالرياض
﻿

فيديو سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي على منزل الفنان عبدالله السدحان بالرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

باشرت الجهات الأمنية بالرياض، اليوم الثلاثاء، سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي الذي تم اعتراضه بالرياض ظهر اليوم، على منزل الفنان عبدالله السدحان بالعاصمة.

وأظهر مقطع فيديو الفنان السدحان مع عدد من رجال الأمن بمنزله بالرياض، حيث عبر لهم عن شكره وامتنانه لمجهوداتهم في مباشرة الحادث.

وكان التحالف العربي قد أعلن اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي جنوب الرياض.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق