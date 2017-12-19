أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي على منزل الفنان عبدالله السدحان بالرياض
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