أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»للنساء.. زيادة أوزانكن بعد الزواج يعود لهذا السبب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
علماء: الجلوس لفترات طويلة لا يسبب السمنة...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- دحض علماء من جامعة أوتاغو في نيوزيلاندا الآراء التقليدية السائدة عن مخاطر الجلوس لساعات
-
اكتشافات كبيرة توصل لها الإنسان دون قصد.. تعر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- توصل بعض المخترعين إلى أفضل الاختراعات دون قصد في بعض الأحيان، ففي أحد أيام
-
قطة تتسبب في هبوط طائرة الخطوط السعودية اضطرا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية للهبوط في مطار القاهرة الدولي؛ بسبب قطة
-
الحظ يحالف “ديمبلى” لاعب توتنهام.. يشتري فندق...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- حالف الحظ اللاعب البلجيكي موسى ديمبلى، نجم خط وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لا على