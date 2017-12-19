19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 1 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الإنتربول” يرفض وضع الداعية ذاكر نايك على قوائم المطلوبين.. ويحدد شرطا لإدراجه
﻿

“الإنتربول” يرفض وضع الداعية ذاكر نايك على قوائم المطلوبين.. ويحدد شرطا لإدراجه

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رفضت الشرطة الدولية (الإنتربول) طلب السلطات الهندية بإدراج الداعية الهندي ذاكر نايك على قوائم النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا، لعدم استيفائه الإجراءات القانونية والشروط الدولية.

وحددت الشرطة الدولية وفقا لتقارير هندية، شرطا لقبول وضعه على قوائم المطلوبين، وهو تقديم السلطات الهندية لائحة اتهامات تفصيلية موثقة بالأدلة تؤكد الاتهامات الموجهة له.

وقالت مصادر مطلعة إن السلطات الهندية أبلغت الإنتربول بأنها ستتقدم بطلب جديد، يضم لائحة الاتهامات وملف كامل بالتحقيقات.

يذكر أن السلطات الهندية تتهم الداعية الشهير بالترويج للتطرف ودعم الإرهاب ونشر الكراهية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق