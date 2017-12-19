19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 1 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال ولاعبيه ويغرمهم

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – نواف الحربي : ــ

أصدر الاتحاد الاسيوي هذا اليوم عدد من العقوبات على نادي الهلال وصيف بطل أسيا لعام 2017 م حيث غرمه 10 الاف دولار بسبب منع لاعبه عمر خربين من التصريح في المباراة النهائية التي أقيمت بين الهلال وأوراوا الياباني في مباراة الاياب في اليابان  ، كما غرم أيضاً اللاعب عمر خربين هداف النسخة الاخيرة من بطولة دوري أبطال أسيا وأفضل لاعب أسيوي لعام 2017 مبلغ 10 الاف دولار بسبب امتناعه عن التصريح .

‏كما غرم الاتحاد الاسيوي نادي الهلال مبلغ 15 الف دولار بسبب مافعله الجمهور في ذهاب النهائي من رمي قوارير الماء واطلاق اشعه الليزر تجاه حارس مرمى أوراوا الياباني في مباراة الذهاب والتي أقيمت في الرياض .

‏أيضاً غرم الاتحاد الاسيوي نادي الهلال مبلغ 25 الف بسبب منع لاعبيه” عمرخربين ، وأسامة هوساوي ، وسلمان الفرج ” من التصريح في اياب النهائي الأسيوي الذي أقيم في اليابان حيث رفض نادي الهلال السماح للاعبيه من التصريح للقناة الناقلة .

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