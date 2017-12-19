19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 1 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السعودية ، والتحولات التاريخية ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

حدثت نفسي  منذُ سنوات ، هل يمكن أن تتغير ثقافه المجتمع ؟؟

نحدث عقولنا لنعلن تغيرات لم يسبق لها مثيل ، فتعددت الأفكار والأبحاث . ‏ماذا نحتاج لتحرير العقول ونصبح في صراع وتحليل ؟ وماذا سيحدث وماذا سنكون ؟؟ ..

‏بين عشية وضحاها عملة اجهزة الدولة للنهوض نحو التقدم ، وتحديث ادوات وآليات جديدة ، وتحريك الجمود الساكن لبعض العقول ، ‏فأصبح ماهو سائدا بائد ، ‏وصارت الدولة تعمل بقوة وحكمة ‏للتصدي لاي تيار يضعف قوة المجتمع ويصادم حريته أياً كان ، وهو مايشكل أيضاً رفع الوعي لمستوى العقول على جميع المستويات ، حتى صار ماكان مرفرض بالامس مقبولاً اليوم ومستقبل للغد .

‏التاريخ لم ينطوي ، ‏والارث لن يموت ، ‏ولكن ‏هناك تحديث قادم ‏لدولة صامدة شامخة ، والهرم التاريخي لمؤسس الدولة ‏رحمه الله للخير والنماء ، ‏وتأسيس جديد ‏لايقبل الضعف أياً كانت الظروف بالمنطقة . إننا لم نعد ننتظر القبول أو الرفض ‏أو التحفظ على الموروث ، فالتحولات أصبحت سريعة الخطى ، وقبول التنفيذ وتصورات نهضه فكرية ، ‏وتشريعات جديدة ‏وأسس على قدم وساق سريعة الخطى والتنفيذ ، ‏مع تحديث الهوية الإجتماعية بما يناسب الأحداث الدولية والمحلية ، لنصل بأقصى سرعة لركبان العالم المتقدم بدولة حديثة.

 حقوق يستحقها الوطن لم تعد ‏تقبل التأجيل ولن تقبل التحاور ، فالوقت يمضي سريعاً في سباق مع تسارع أحداث العالم المترابطة ، ‏وانتقاء ماكان صالحاً ‏للوطن أولاً وأخيراً .

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