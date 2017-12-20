19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شركة صينية تعاقب موظفاتها ذوات الأداء السيئ بالصفع خلال حفل

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أجبرت شركة “نانشانغ جيمهوايوان ميي” الصينية لمستحضرات التجميل، موظفاتها ذوات الأداء السنوي السيئ، على صفع بعضهن البعض، كنوع من التحفيز عن طريق العقاب.

الأمر الذي اعتبرته إدارة الشركة الصينية “يعكس روح الفريق”، حيث قامت الموظفات بذلك خلال الاحتفال بعيد ميلاد الشركة الـ 14.

وأظهر مقطع فيديو قصير عددًا من الموظفات العاملات بقسم المبيعات في الشركة الصينية، وهن جالسات على ركبهن على مسرح، ويقمن بصفع وجوه بعضهن.

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