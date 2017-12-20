19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إيطاليا تدين إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا بإتجاه الرياض

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

روما – واس :-

أدانت إيطاليا إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في اليمن صاروخًا باليستيًا استهدف مدينة الرياض، والذي اعترضته قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي .

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو في بيان اليوم : إن هذا العمل الإرهابي يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليميين ويقوض احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي وشامل للأزمة.

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