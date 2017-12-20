19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: مقتل الإرهابي سلمان الفرج في مواجهات مع رجال الأمن بالعوامية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن الإرهابي سلمان علي الفرج قُتل أمس الثلاثاء في مواجهات مع رجال الأمن ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختفائه في العوامية، وأثناء مداهمة المكان لقي مصرعه بعدما بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، حيث تم الرد عليه وقتله، حسب “العربية نت”.

يشار إلى أن الفرج أحد أخطر المطلوبين في قائمة الـ 23 التي تم الإعلان عنها في عام 2012، وكان الفرج قد ارتكب العديد من الجرائم في القطيف من بينها استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية ومراكز الشرطة.

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