19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | أمير الرياض يزور “الشيخ المطلق” لتعزيته في وفاة أخيه
﻿

فيديو | أمير الرياض يزور “الشيخ المطلق” لتعزيته في وفاة أخيه

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة أخيه.

وأظهر مقطع فيديو متداول الشيخ عبد الله المطلق يستقبل أمير منطقة الرياض، الذي قام بزيارته لمواساته في فقد أخيه عبد العزيز المطلق.

وتم تشييع جنازة شقيق الشيخ عبدالله المطلق المتوفي في وقت متأخر من مساء (الإثنين)، بعد الصلاة عليه بمسجد الراجحي شرق الرياض.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق