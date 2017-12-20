19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مرافق “مفحط” يصور لحظة صدمهما أحد الأشخاص

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، رصد لحظة صدم أحد المفحطين لشخص كان يقف مع آخرين على طرف أحد الشوارع.

وأظهر المقطع المصوّر من داخل السيارة لحظة انحرافها وانطلاقها باتجاه سيارة متوقفة على جانب الطريق وبجوارها عدة أشخاص.

وسُمع في المقطع صوت اصطدام سيارة المفحط بأحد الأشخاص، وشوهد الزجاج محطماً إثر ذلك، في الوقت الذي استطاع فيه الباقون الابتعاد عن السيارة قبل أن يلقوا مصير زميلهم.

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