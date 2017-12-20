أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | مرافق “مفحط” يصور لحظة صدمهما أحد الأشخاص
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | وزير المالية يرد على استفسارات حول ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال وزير المالية محمد الجدعان رداً على استفسارات حول العلاوة السنوية للموظفين، إن هناك
-
فيديو | أمير الرياض يزور “الشيخ المطلق” لتعزي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، عضو هيئة
-
فيديو | شركة صينية تعاقب موظفاتها ذوات الأداء...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أجبرت شركة “نانشانغ جيمهوايوان ميي” الصينية لمستحضرات التجميل، موظفاتها ذوات الأداء السنوي السيئ، على
-
فيديو سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي على منز...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- باشرت الجهات الأمنية بالرياض، اليوم الثلاثاء، سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي الذي تم اعتراضه