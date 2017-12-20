19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وزير المالية يرد على استفسارات حول العلاوة السنوية للموظفين

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير المالية محمد الجدعان رداً على استفسارات حول العلاوة السنوية للموظفين، إن هناك مبادرات جارٍ دراستها بشأن الموظفين الحكوميين وسيتم الإعلان عنها في حينه.

وأوضح الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم (الثلاثاء) للكشف عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام 2018، إن الموظف العام على رأس أولويات ما تقوم به الحكومة اليوم، فلو نظرنا إلى الميزانية نجد أن 45 % (ما يقارب من 450 مليار ريال) يتم صرفها على المرتبات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين في عام 2018.

وأضاف أن الحكومة تولي الموظف العام وبرامج تطويره وتحفيزه أولوية كبرى وقصوى، ويتم الآن دراسة مجموعة من المبادرات من قبل وزارة الخدمة المدنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول ذلك الآمر، وسيتم الإعلان عنها في حينه.

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