20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | السدحان في أول تعليق له بعد سقوط شظايا بمنزله: صواريخهم لن تهزنا ونحن أقوى منهم

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال الفنان عبدالله السدحان تعليقا على سقوط شظايا بمنزله من الصاروخ الذي أطلقته ميليشيا الحوثي على العاصمة الرياض وتم اعتراضه، إن كل من كانوا بالمنزل بخير وأن صواريخ الحوثيين لن تهزنا.

وأوضح السدحان في مداخلة على قناة “الراي” الكويتية، أنه كان يتناول طعام الغداء مع عائلته لحظة سقوط الشظايا، ولم يحدث أي أضرار للعائلة أو لأي ممن كانوا بالمنزل.

وأكد أن ما حدث شيء بسيط مقارنة بما يواجهه الجنود في الحد الجنوبي، مضيفاً “لن يهزنا صاروخ ونحن أقوى من صواريخهم جميعاً ونقف مع الوطن وقواتنا المسلحة.

وعن تداول مستخدمي مواقع التواصل مشهداً من مسلسل “طاش ما طاش” لسقوط صاروخ عراقي على منزله إبان غزو الكويت، قال السدحان إنه جسد مشاعر الناس في هذا المشهد، لكن ما أصاب منزله كان شظايا وليس صاروخاً كما جاء في المسلسل.

يذكر أن التحالف العربي أعلن أمس (الثلاثاء) اعتراض صاروخ جنوب الرياض أطلقه الحوثيون من اليمن، وأظهر مقطع فيديو متداول سقوط أجزاء من شظاياه على منزل الفنان عبدالله السدحان.

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