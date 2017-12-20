20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاهد.. مناظر خلابة ومشاهد بديعة تحكي تراث وطبيعة المملكة بمهرجان ألوان السعودية

بتاريخ العالم صورة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

جسّدت الصور الفائزة بمهرجان “ألوان السعودية” الطبيعة الخلابة للمملكة وتراث الوطن الحضاري، حيث وثَّقت الصور لأماكن منسية أو شهيرة وللحظات ومشاهد جميلة من مختلف المناطق والمحافظات.

واختُتمت مؤخراً بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات فعاليات ملتقى ألوان السعودية في دورته السادسة، واشتمل على مسابقة ألوان السعودية 2017، والتي تضمنت سبع فئات هي: التراث الحضاري، من السماء، الطبيعة، السعودية اليوم، السعودية بعيون عالمية، الهواتف الذكية، تصويت الجمهور.

صورة “إعمار” لمسجد مركز الملك عبدالله للأبحاث البترولية بمدينة الرياض، الفائزة بفئة “السعودية اليوم”، وتخبر من رآها أن أعظم عمارة هي عمارة الروح، وأقدس مكان لها هو المسجد، الذي كما بانت ضخامته وعظمت مكانته؛ فهو أيضا شفاف وواضح وأنيق.

صورة بديعة بعنوان “شاطئ الشعيبة” لسفينة عالقة منذ عدة سنوات محاطة بالشعب المرجانية بالقرب من الشاطئ الواقع في جنوب مدينة جدة، بعدسة محمد عابد الثقفي، حققت المركز الأول في محور “من السماء”.

التُقطت الصورة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالرياض أثناء عرض السيارات القديمة، بعدسة المصور ناصر الناصر، وشاركت في مهرجان ألوان السعودية وحصدت المركز الأول في محور “التراث – التصوير بالهواتف الذكية”.

التقط المصور سلمان محمد الزهراني، صورة جذابة لمشهد الغروب في كورنيش جنوب مدينة جدة، حيث تجمع بين منظر الغروب الخلاب ونبات الشورى الذي ينبت في الماء وينتشر في المكان بشكل جاذب للعين، فاستحق المركز الأول في محور الطبيعة.

صورة بعنوان “طبيعة بللحمر عسير”، بعدسة خالد عبدالرحمن الشهري، فازت بالمركز الأول في محور السياحة فئة تصويت الجمهور، وتحكي معالم الصورة بدقتها العالية أن الصياد أصبح فريسة.

تجسّد صورة “المستجدة القديمة”، الفائزة بالمركز الأول في محور جائزة لجنة التحكيم، بقايا قصر ومزارع قرية المستجدة جنوبي جبال رمان بحائل، التي تعد ‏إحدى أقدم وأهم بلدات منطقة حائل، وكانت ذات يوم حاضرة زاهرة بسورها الطيني القديم الذي بُني وقت الدولة السعودية الثانية.

صورة بعنوان “ذي عين” للمصور دحيم الدحيم، وهي تحاكي واقع قرية “ذي عين” التابعة لمنطقة الباحة، والشهيرة بزراعة الموز وإبراز أهمية المزرعة بالنسبة لقاطنيها، حصدت المركز الأول في محور التراث الحضاري.

صورة ضمن فئة “عيون عالمية” بعنوان “خليج رايس” الواقعة على ضفاف البحر الأحمر في قرية رايس جنوبي ينبع، للمصور الفوتوغرافي نبيل المصباحي.

صورة ضمن فئة “عيون عالمية” للمصور الفوتوغرافي عبدالله الماجد بعنوان “شموخ”.

صورة ضمن فئة “عيون عالمية” للمصورة الفوتوغرافية ذكرى القائد بعنوان “حلي الفضة”

صورة ضمن فئة “التراث الحضاري” للمصور الفوتوغرافي بدر باتوباره بعنوان “الشرطي”.

صورة ضمن فئة “السعودية اليوم” للمصور الفوتوغرافي علي السحيباني بعنوان “طرق”

صورة ضمن فئة “السعودية اليوم” للمصور الفوتوغرافي سلطان الغامدي بعنوان “نافذة إلى السماء”.

صورة ضمن فئة “الطبيعة” للمصور الفوتوغرافي حامد الفايدي بعنوان “عاصفة”.

صورة ضمن فئة “الطبيعة” للمصور الفوتوغرافي مطلق الحويطي بعنوان “غروب في منطقة الشق”.

صورة ضمن فئة “السعودية من السماء” للمصور الفوتوغرافي حسام العبداللطيف بعنوان “قافلة الجمال”.

صورة ضمن فئة “السعودية من السماء” للمصور الفوتوغرافي سعود الرشيد بعنوان “خطوط الرعاة”.

صورة ضمن فئة “الهواتف الذكية” للمصور الفوتوغرافي ياسر الصيخان بعنوان “عودة للماضي الجميل”.

صورة ضمن فئة “الهواتف الذكية” للمصور الفوتوغرافي سلطان عبسي بعنوان “إثراء”.

صورة ضمن فئة “تصويت الجمهور” للمصور الفوتوغرافي عبدالقادر الغوازي بعنوان “بني مازن بمدينة أبها”.

صورة ضمن فئة “تصويت الجمهور” للمصور الفوتوغرافي فارس طيران بعنوان “وادي الصليل”.

صورة ضمن فئة “التراث الحضاري” للمصور الفوتوغرافي عبدالله الرويس بعنوان “الماضي الأصيل”.

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