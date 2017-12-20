20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التطبيق الإلزامي لأدوات ترشيد استهلاك المياه مطلع يناير

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف نائب محافظة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود العسكر، عن تطبيق اللائحة الفنية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه على المصنعين والمستوردين، بدءاً من شهر يناير المقبل.

وأوضح العسكر في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس (الثلاثاء) في مقرها بمدينة الرياض، أن المستوردين والمصنعين سيلزمون بوضع بطاقة توضح معدل ترشيد استهلاك المياه على كل منتج تشمله اللائحة، وهي المراوش (الدش) والصنابير.

ودعا جميع الموردين والمصنعين لمنتجات أدوات الترشيد للتسجيل سريعاً في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة؛ ليتمكنوا من إصدار البطاقات للمنتجات قبل بدء التطبيق الإلزامي، مشدداً على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري.

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