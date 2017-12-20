20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | موظف يفاجأ بثعبان داخل عداد كهرباء في القنفذة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

فوجئ موظف بشركة الكهرباء أثناء فتحه أحد العدادات لقراءته في مزرعة بمركز أحد بني زيد التابع لمحافظة القنفذة بمنطقة مكة، بوجود ثعبان ضخم داخل العداد.

وأوضح الموظف صالح العبدلي وفقاً لـ “المواطن”، أن الثعبان يبلغ طوله نحو مترين والواقعة حدثت يوم الأحد الماضي، مؤكداً أنه لم يتعرض لأي أذى رغم خطورة هذا النوع من الثعابين.

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