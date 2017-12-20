صور | حملة الفجر تطيح بـ417 مخالفاً في حي الجامعة بجدة

(أنحاء) – متابعات : ــ
لم تفلح محاولات 417 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل في الاختباء والھروب من حملة «الفجر» التي نفذھا رجال الأمن في جدة بمشاركة قوات الطوارئ الخاصة، وأمن المھمات والواجبات، ودوریات الأمن، والبحث الجنائي، والدفاع المدني، ومركز شرطة الجامعة، وقوات المجاھدین، والمرور، أمس (الثلاثاء)، حین طوقوا حي الجامعة وكیلو6 ،للقبض على المخالفین.
انطلقت حملة «وطن بلا مخالف» في الواحدة بعد منتصف لیل أمس، وباشرت أعمال الضبط والقبض على المشتبه بھم، أحدھم مقیم أفریقي حاول التملص من الطوق الأمني بسلوك الممرات الترابیة والأزقة في الحي، وبتتبعھ اتضح أنھ في حالة سكر، لیتم التحفظ علیھ وإحالتھ لمركز شرطة الجامعة، الذي تسلم حالات اشتباه لوافدین راقبوا سیر الحملة باستخدام أجھزة الجوال، ما استدعى التحفظ على عدد منھم للتثبت من وضعھم.
وفي أحد الممرات الترابیة بالحي، لاحظ رجال الأمن مركبة متوقفة على جانب الطریق ونوافذھا مفتوحة بداخلھا أربع فتیات، تم التثبت من وضعھن، واتضح أنھن مقیمات أفریقیات زعمن بأنھن كن في طریقھن لإحدى قاعات الأفراح، وبررن عدم وجود سائقھن بمغادرة السیارة فور مشاھدتھ رجال الأمن، ولا یعرفنھ، ولا سبب ھربھ وتركھن لوحدھن.
وتحفظ رجال الأمن على الفتیات للتأكد من وضعھن، فیما یجري حالیا متابعة قائد المركبة وكشف أسباب ھربھ، فیما تواصلت حملة وطن بلا مخالف التي نفذتھا شرطة جدة لتشمل تفتیش أكثر من 270 موقعا، وضبط ما یتجاوز 417 مخالفا.
وكشفت أعمال الحملة عددا من المساكن الشعبیة التي یسكنھا وافدون من جنسیات أفریقیة لا یحملون إقامات نظامیة، ویمارسون الأنشطة التجاریة بطرق غیر صحیحة. واستدعت الشرطة المواطنین أصحاب المنازل التي تم إغلاقھا وقطع التیار الكھربائي عنھا، للتحقیق معھم وإحالتھم إلى الجھات المختصة، حسب “عكاظ”.