رئيس الهلال يطالب اللاعبين بالعودة إلى الانتصارات

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | السومة يحسم أمر بقائه مع الأهلي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلن عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي بقاءه مع فريقه حتى نهاية عقده
-
الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال ولاعبيه ويغرمهم...بتاريخ
(أنحاء) – نواف الحربي : ــ أصدر الاتحاد الاسيوي هذا اليوم عدد من العقوبات على نادي الهلال وصيف
-
العين الإماراتي يرفض انتقال اللاعب “عموري” إل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلن نادي العين الإماراتي لكرة القدم، رفض العرض المقدم من نادي الهلال لانتقال لاعب
-
فيديو | العويران يعتذر لسامي الجابر عما بدر م...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- اعتذر لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق سعيد العويران، لسامي الجابر عما بدر منه