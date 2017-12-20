20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس الهلال يطالب اللاعبين بالعودة إلى الانتصارات

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أبدى الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال استياءه الشديد من مستوى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراة الفيحاء بالدوري السعودي.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ الهزيمة أمام نادي الفيحاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء يوم الأحد على ستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية لحساب مواجهات الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وطالب الرئيس اللاعبين بضرورة العودة إلى الانتصارات ومضاعفة الجهد خلال المباريات القادمة.

ويستعد الهلال لمواجهة التعاون في الجولة 15 من الدوري السعودي.

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