شاهد.. أول قطار في العالم يعمل بالطاقة الشمسية

(أنحاء) – متابعات : ــ
من المنتظر أن يشهد زوار مناطق شمال “نيو ساوث ويلز” الساحلية في استراليا فرصة للسفر عبر قطار يعمل بالطاقة الشمسية سيكون الأول من نوعه حيث تعمل شركة “Byron Bay Railroad” على تدشينه وتصميمه بحيث يتم المزج من خلاله بين الماضي والمستقبل.
وكان القطار قد دخل الخدمة عام 1949 لنقل المهاجرين الأوروبيين الذين وصلوا لـ”نيو ساوث ويلز” في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ويتكون القطار من عربتين خرجتا من الخدمة منتصف تسعينيات القرن الماضي حتى بدأت الشركة عام 2013 في تجديدهما وتشغيلهما بالديزل.
وقررت الشركة لاحقا تزويد العربتين بألواح شمسية لتوفير الكهرباء بقدرة 220 كيلو واط والتشغيل لرحلة تمتد لثلاثة كيلومترات.
وسوف يستوعب القطار 100 مسافر للنقل بين محطتين تم بنائهما حديثا في رحلة بين “Byron Bay” ومنتجع ترفيهي فاخر، ومن المنتظر تنظيم رحلات عبر هذا القطار أوائل العام المقبل.