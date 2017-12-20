20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد مناشدة نايف.. ولي العهد يأمر بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمراً بالإفراج عن الشاعر زياد بن نحيت، مع حفظ قضيته والاكتفاء بفترة إيقافه.

وكان نايف نجل الشاعر زياد بن نحيت قد ظهر في مقطع فيديو وهو يناشد ولي العهد عبر أبيات شعرية قصيرة لإطلاق سراح والده.

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