أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن قتل مقيما دون سبب أثناء سيره أمامه بالطائف
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