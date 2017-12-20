20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن قتل مقيما دون سبب أثناء سيره أمامه بالطائف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة، أن المواطن خالد بن معيض بن حجيل القثامي، أقدم على قتل حيدر نبي بخش وهو باكستاني الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه بدون سبب أثناء سيره أمامه، لافتة إلى أنه بعد سقوطه على الأرض وخوف الجاني من كشف أمره قام بإطلاق النار عليه مرة أخرى في رأسه مما أدى لوفاته.

وقالت إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه الجاني يعد عبثا ظاهرا واستهانة بالدماء المحرمة وترويعاً للآمنين وإخلالاً بالأمن تم الحكم عليه بالقتل تعزيزا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً.

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