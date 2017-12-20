20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق “أردني” لتهريبه مخدرات في تبوك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيراً في منطقة تبوك بحق المدعو / حسن أحمد مسعود عساسفه – أردني الجنسية – لقيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية فقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم في منطقة تبوك.

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