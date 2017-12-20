20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هجوم بقذيفة على مطار العريش بشمال سيناء أثناء زيارة لوزيري الدفاع والداخلية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قتل ضابط في الجيش المصري وأصيب اثنان آخران في هجوم بقذيفة استهدف مطار العريش في محافظة شمال سيناء.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش وقع الهجوم أثناء زيارة لوزيري الدفاع والداخلية لمدينة العريش لتفقد الحالة الأمنية.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن حدوث “تلفيات جزئية بإحدى المروحيات” موضحا أن “عناصر القوات المسلحة والشرطة تعاملت مع مصدر النيران وتمشط المنطقة المحيطة”.

وتشهد سيناء نشاطا مكثفا لمسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر مظاهرات حاشدة ضد سياسة إدارته للبلاد في يوليو / تموز 2013.

وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.

وقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، راح غالبيتهم ضحايا هجمات شنتها جماعة “ولاية سيناء” المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.

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