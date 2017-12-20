20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الداخلية يوجه بالتحقيق بعدم تجاوب غرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض مع اتصال مقيمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وجه وزير الداخلية بإجراء تحقيق عاجل في المعاملة غير المهنية من غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض، وعدم التجاوب مع اتصال مقيمة تتحدث اللغة الإنجليزية.

وأكد أن ذلك يتنافى مع مسؤوليات الجهات الأمنية لخدمة المواطنين والمقيمين، ووجه بمحاسبة المسؤول عن ذلك، كما وجه بسرعة معالجة القصور بغرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض.

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