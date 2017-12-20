20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشورى” يصوت الثلاثاء المقبل على إعادة “العقاري” لنظامه السابق.. وإعفاء جنود الحد الجنوبي من القروض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

يصوت مجلس الشورى في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل، على 3 توصيات قدمها عدد من الأعضاء إلى لجنة الإسكان والخدمات، أبرزها إعادة صندوق التنمية العقاري إلى نظامه السابق.

وأيدت لجنة الإسكان توصية العضو سامية بخاري التي طالبت بالإعفاء الكامل للجنود المشاركين بالحد الجنوبي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد القروض التي عليهم من صندوق التنمية العقاري.

كما أقرت توصية أخرى للعضوين محمد الجرباء ومحمد العجلان طالبا فيها بإعادة وضع الصندوق إلى وضعه السابق ليتم الإقراض المباشر للمواطنين، ونصت توصية اللجنة على دراسة الإبقاء على دور الصندوق السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية.

وتبنت اللجنة مضمون توصية ثالثة قدمتها العضو نورة المري على التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 36 ـ1437، وطالبت بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل 23 رجب 1432هـ من التنظيم الجديد للدعم السكني.

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