20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ميزانية 2018 تتضمن تطوير 9 مدن رياضية وتهيئة 3 ملاعب للعائلات وتطوير مرافقها لتكون مفتوحة 24 ساعة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تضمنت الميزانية العامة للدولة لعام 2018، التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، تخصيص نحو 30 مليار ريال في مجال الخدمات الاجتماعية.

ويندرج تحت هذا المجال، بحسب بيان الميزانية، تطوير 9 مدن رياضية وتهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات، وفق ضوابط، كما تتضمن تطويـر المرافق المساندة لتكون مفتوحة على مدار 24 ساعة.

وأقَّر مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة لعام 2018، في جلسة استثنائية رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث قدرت الإيرادات بـ783 مليار ريال، والمصروفات 978 مليار ريال، بعجز قدره 195 مليار ريال.

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