20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الزكاة والدخل” تكشف حقيقة إسقاط ضريبة القيمة المضافة عن السلع المنتجة قبل 2018
﻿

“الزكاة والدخل” تكشف حقيقة إسقاط ضريبة القيمة المضافة عن السلع المنتجة قبل 2018

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل صحة المعلومات التي يجري تداولها حول عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المنتجة قبل تاريخ 1\1\2018م.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع التي يتم بيعها من قبل شخص خاضع للضريبة مطلع الشهر المقبل (يناير) بغض النظر عن تاريخ الانتاج.

جاء ذلك رداً على شائعات تداولها البعض، مفادها أن الضريبة لن تُفرض على السلع المنتجة قبل يناير 2018، وهو ما نفته الهيئة جملة وتفصيلاً.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق