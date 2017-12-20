“التعليم”: عدد المبتعثين للخارج يبلغ 173 ألف طالب وطالبة بنفقات سنوية نحو 14.7 مليار ريال

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت وزارة التعليم عن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم الوزارة مع مرافقيهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والذي يبلغ نحو 173 ألف طالبة وطالبة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي أن النفقات السنوية لهذا العدد تبلغ 14.7 مليار ريال، هذا عدا عن الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.
وأضاف: “دولة عظيمة استثمرت ومستمرة بالاستثمار في أهم مواردها، وهم أبناؤها، أعزها الله وحفظ قادتها.. وسيكون- بإذن الله- استمرار هذا الدعم، دافعاً لاستكمال تطوير هذا المشروع الوطني الضخم، مشروع الابتعاث الخارجي”.