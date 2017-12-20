20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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في رابع حكم من نوعه.. “الإدارية” تلزم “العقاري” بدفع 500 ألف ريال لـ60 مواطنا متضررا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض أمس، حكما يلزم صندوق التنمية العقاري بدفع 500 ألف ريال لصالح 60 مواطنا من متضرري الصندوق الذين تقدموا قبل تاريخ 23/‏ 7/ ‏1432هـ، وصدرت لهم أرقام انتظار.

ويقضي الحكم الذي يعد الرابع من نوعه لصالح المتضررين، بإلغاء قرار الصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزامه بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق، وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا، ويعد الحكم ابتدائيا حيث يحق للصندوق الاستئناف في مدة أقصاها شهر.

وكانت 3 أحكام صدرت سابقا ضد الصندوق في كل من محكمة الرياض الإدارية ومحكمة أبها الإدارية.

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