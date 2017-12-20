20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة سقوط سيارة في قناة السويس ببورسعيد

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط سيارة بمجرى قناة السويس الملاحى، من مرسى بورسعيد للمعديات، وتوفى على إثر الحادث مُسِن، وتم إنقاذ سيدة بجواره من قبل الأهالي لحظة سقوط السيارة.

وقال شهود عيان إن السيارة انجرفت بقائدتها والمتوفى من مرسى المعديات، حيث لم تتمكن من السيطرة عليها فانزلقت في المياه، وتمكن أحد الأهالي من إنقاذ السيدة قبل الغرق، ونجح منقذي هيئة قناة السويس من انتشال جثة الشخص الآخر من داخل السيارة التي استقرت في قاع المرسى.

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