صور | ضبط عمالة تجهز البطاطس المقلية بدورات مياه في أبها

(أنحاء) – متابعات :-
تمكنت إدارة الطوارئ والرقابة المسائية بالتعاون مع إدارتي الرقابة الصحية والنظافة، من ضبط موقعا يفتقر لأدنى مستويات النظافة يستخدم في تجهيز البطاطس المقلية بحي الخشع في أبها.
وتتبع فريق من المراقبين أحد الباعة الجائلين المخالفين الذي كان يقود عربة مخالفة مخصصة لبيع البطاطس المقلية بحي ذره، وتم العثور على موقع التجهيز الذي كان يحوي على 3 عمال وقرابة 200 كجم من البطاطس وكذلك دورة مياه متسخة جداً تم تهيئتها للتجهيز.
وتم إغلاق الموقع ومصادرة كافة كميات البطاطس؛ نظراً لسوء النقل والتخزين وعدم توفر النظافة ومخالفة التجهيز، حسب “سبق”.