20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “الصحة”: عبارة “خالٍ من الكوليسترول” على الزيوت ترويجية وليس لها أساس من الصحة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو، طالبت من خلاله بعدم الانخداع بعبارات “خالٍ من الكوليسترول” أو “صفر كوليسترول”، المدونة على عبوات زيت الطهي.

كما أكدت الوزارة على أن هذه الكلمات هي عبارات ترويجية ليس لها أي أساس من الصحة، لافتة إلى أن المنتج قد يكون خاليا من “الكوليسترول” ولكنه يحوي زيوتاً مهدرجة أو متحولة تضر بالصحة، مشيرة إلى أن استهلاك تلك الدهون يزيد نسبة السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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